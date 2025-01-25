İsrail, Arbel Yehud'un Serbest Bırakılması İçin Arabulucularla Görüşüyor

İsrail, Gazze'de tutulan esirlerden Arbel Yehud'un gelecek cumartesi yapılacak üçüncü tur esir değişimi öncesinde serbest bırakılması için arabulucularla görüşmeler yürütüyor.

Haber kaynaklarına göre, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı olarak, İsrail, Yehud'un serbest bırakılmamasını bahane ederek, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermiyor. İsrail devlet televizyonu KANın verdiği bilgiye göre, Tel Aviv yönetiminin arabulucularla Yehud'un mevcut durumda serbest bırakılmasını talep ettiği belirtiliyor.

KAN'a konuşan bir İsrailli yetkili, Yehud'un ilerleyen günlerde serbest bırakılmasının ardından Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine hareket etmelerine "izin verileceğini" ifade etti.

Öte yandan, Israel Hayom gazetesinde yer alan bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi arabuluculardan Yehud’un yalnızca üçüncü turdan önce serbest bırakılmasını istemekte.

David Adraee, İsrail Ordu Sözcüsü, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümlerine aykırı olarak, Gazze’nin kuzeyine geçişlere izin vermeyeceklerini yineledi. Adraee, "Gazze'deki Filistinlilerin kuzeye doğru Netzarim Koridoru'nu geçmelerinin hala yasak olduğunu" vurguladı ve Hamas’ın bu süreçte üzerindeki yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümlerine uymadığı aktarılırken, Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması durumunda, Gazze sakinlerinin kuzeye geçmelerine izin verilmeyeceği duyuruldu.

İsrail, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki ikinci turda, Hamas’tan Arbel Yehud'un serbest bırakılmasını talep ettiğini öne sürmüştü.