İsrail Askeri: 'Gazze'nin Tamamını Yok Edeceğiz' — Yıkım Görüntüleri Paylaşıldı

Yunus Tiravi'nin paylaştığı görüntüde bir İsrail askeri, Gazze'yi 'tamamen yok edeceklerini' söyleyip bölgedeki ağır yıkımı gösteriyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:26
Görüntüler ve asker açıklaması

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabında, Gazze kentini işgal saldırılarına katılan bir İsrail askerinin dün sosyal medyada paylaştığı görüntüyü yayınladı.

Görüntülerde asker, bölgede yoğun yıkımın bulunduğu bir alanda, iş makinasının yanında kayıtta görülüyor. Askerin görüntüdeki ifadeleri şu şekilde: "Esirlerin tamamını geri getireceğiz, mümkün olduğu kadarıyla Gazze'nin tamamını yok edeceğiz ve ondan geriye bir şey bırakmayacağız."

Videoda hasar görmemiş bina neredeyse bulunmuyor; sağlam bir evin kalmadığı dikkat çekiyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar kapsamında Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için Filistinlilere ait binaları ve evleri bilinçli olarak yıkıyor. Saldırıların yanı sıra ordunun iş makinalarıyla bölgedeki yapıları yerle bir ettiği görülüyor.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Refah ile kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerini yerle bir eden İsrail ordusunun, şu anda yoğun yapılaşmanın bulunduğu Gazze kenti'ni hedef aldığı belirtiliyor.

İşgal planını devreye sokan ordu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıktı.

