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İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Kişiyi Yaraladı

Nablus'ta gerçekleşen olayda, bir sağlık çalışanı ile bir çocuk İsrail askerlerinin ateşiyle yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:30
İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Kişiyi Yaraladı

İsrail Askerlerinin Nablus'taki Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Filistin Kızılayına ait bir ilk yardım görevlisi ile 16 yaşındaki bir çocuğun, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandığı bildirildi.

Baskın ve Sonrası

Görgü tanıklarının ifade ettiklerine göre, İsrail askerleri, Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, yaralanan sağlık çalışanı ve çocuk, gerçek mermi ile vuruldu. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada detaylı bilgi verildi.

Artan Şiddet Olayları

İsrail ordusunun Gazze Şeridine saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların sıklaştığı belirtiliyor. Bu süreçte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, toplam 166'sı çocuk olmak üzere 760 Filistinli hayatını kaybetti.

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