İsrail Başbakanlığı, Netanyahu'nun Evinin Güvenliği İçin Büyük Bir Bütçe Talep Etti

İsrail Başbakanlığı'ndan Acil Güvenlik Talebi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki konutunun güvenliğini sağlamak için 528 bin dolar (2 milyar şekel) bütçe talebinde bulundu.

Hizbullah'tan Saldırı

19 Ekim'de, Lübnan menşeli Hizbullah, Netanyahu'nun evine insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulunmuştu. Saldırı, Başbakanlık Ofisi'nin dikkatini güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönlendirdi.

Güvenlik Önlemleri Artacak

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye yönelik koruma önlemleri güçlendirilecek. Olay sırasında Netanyahu kendi evinde mevcut bulunmuyordu.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medya platformlarında, Netanyahu'nun evi olduğu iddia edilen yerin kurşun geçirmez camında oluşan hasar görüntüleri paylaşıldı. Kullanıcılar, İHA'nın isabet ettiği yer ile Netanyahu'nun evi arasında bir bağlantı kurdu.

Hizbullah Saldırıyı Üstlendi

22 Ekim itibarıyla, Hizbullah, Netanyahu'nun konutunu hedef alan bu İHA saldırısını üstlendiğini açıkladı. Bu durum, güvenlik açığına karşı alınacak önlemlerin aciliyetini artırmıştır.