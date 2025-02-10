İsrail, Batı Şeria'daki Ateş Emrini Genişletti: Filistinli Civillerin Ölümü Artıyor

İsrail, Batı Şeria'da Ateş Emrini Yaygınlaştırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde izlediği ateş mekanizmasını artık Batı Şeria'da da uygulama kararı aldı. Bu karar neticesinde, şüpheli ya da silahsız Filistinlilere karşı ateş açma talimatlarının genişletilmesi, sivil ölüm sayısında kayda değer bir artışa yol açtı.

Ordu İçinde Tartışmalar Başladı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Merkez Komutanlığı, Filistinlilere yönelik açılan ateşin kurallarını revize etmiş durumda. Askerlerin, komutanları Avi Bluth'un, gözaltına alım işlemleri olmaksızın ateş açmalarına izin verdiğini belirttikleri ifade edildi.

Askerler, bu yeni yaklaşımın silahsız Filistinlilerin ölüm oranını artırdığını ve bunun alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bu durumu Bluth'un, "şüphelenilen herhangi bir Filistinliyi vurma" izni veren kararına bağladıkları aktarıldı.

Cenin'e Yönelik Saldırılar

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik hava saldırıları, 19 Ocak'ta bir ateşkesin uygulanmasıyla birlikte hız kazandı. 21 Ocak'ta işgal altındaki Cenin kentine düzenlenen saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine kadar genişletildi.

Şiddetli bombardımanlar sonucunda, 8 Şubat'ta Tamun bölgesindeki operasyonlar sona erdirildi. 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 909 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateş emirlerinde bir değişiklik olmadığına dair açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmedi.