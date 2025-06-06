İsrail, Beyrut’un Dahiye Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerinden Dahiye'ye hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan yerlerin Hizbullah'a ait insansız hava aracı üretim tesisleri olduğu iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı haritayla, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki dört binanın işaretlendiğini belirtti. Bu binaların Hizbullah'a ait olduğu öne sürülürken, Adraee, çevredeki binaların tahliye edilmesini istedi.

Bunların yanı sıra, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği gözlemlenmektedir.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.