İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

İsrail'de Askerlikte Yeni Gelişme

İsrail'de askere gitmek istemeyen 1200'den fazla Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi genç hakkında gözaltı emri çıkarıldı. Geçen yıl orduya katılma çağrısı alan bu gençlerin yalnızca 461'inin sıraya girdiği belirtildi.

Haredi Gençler Üzerindeki Baskı Artıyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu yetkilileri, Ultra Ortodoks gençlerin askere çağrılmasına yönelik çalışmaları milletvekillerine aktardı. 2022 yılında 3 bin Ultra Ortodoks gence orduya katılmaları için çağrı yapıldığı, bunlardan 1212'sinin bu çağrıya olumlu yanıt vermediği ifade edildi.

Ülke Dışına Çıkış Yasağı

Ayrıca, askere katılmayı reddeden 1242 Ultra Ortodoks gence ülke dışına çıkma yasağı getirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılar nedeniyle asker ihtiyacını artırdığı kaydedildi. Ordunun, yaklaşık 10 bin ek askere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Askerlikten Muafiyet Tartışmaları

Daha önce dini eğitim aldıkları gerekçesiyle askerlikten muaf tutulan Haredi gençlerin orduya alınması, İsrail'in en tartışmalı konuları arasında yer alıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulmasının yasal bir dayanağının olmadığını belirtmişti. 15 Kasım'da ise Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 bin Haredi gencin askere çağrılmasını onayladı.

Haredi Toplumu ve Askerlik

Nüfusun yaklaşık %12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkarak, hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını ifade ediyorlar. İsrail yasaları gereğince 18 yaşını dolduran herkes zorunlu askerliğini yapmak zorunda, however, Haredilerin bu konuda muafiyet talepleri yıllardır süregelen bir tartışma konusu.