İsrail’de Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı Olarak Yeniden Atandı

İsrail hükümeti, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasını onayladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:36
İsrail’de Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı Olarak Yeniden Atandı

İsrail hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasıyla beraber aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara’nın Ben-Gvir'in bakan olarak tekrar atanamayacağı yönündeki uyarılarına rağmen, Ben-Gvir bakanlık görevine geri dönecek.

Bugün İsrail Meclisi(Knesset) tarafından yapılacak oylama ile birlikte, Ben-Gvir’in yanı sıra Yitzhak Wasserlauf’un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu’nun Miras Bakanlığı'na yeniden döneceği bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran ihtiyati tedbir kararı için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Ateşkes sürecinin başlamasıyla birlikte, aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık dile getirmiş, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta Yahudi Gücü Partisi'nden ayrılan bakanlarla birlikte hükümetten istifa ettiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan ortak bir açıklamada, Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

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