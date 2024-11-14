İsrail'de Filistin Bayrağına Yasak Geliyor: Tartışmalı Yasa Teklifi Mecliste

İsrail Hükümetinin Filistin Bayrağına Yasağı

İsrail hükümeti, devlet tarafından finanse edilen kurumlar ve üniversitelerde Filistin bayrağının asılmasını yasaklayan bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

Yasa Tasarısının Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, bu yeni yasa, üniversiteleri ve kamu bütçesi ile desteklenen diğer kurumları kapsayacak. Yasa tasarısına uymayan kişilere yaklaşık 10 bin şekel (2700 dolar) para cezası ve bir yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Meclis Görüşmeleri ve Tartışmalar

Yasa teklifinin, İsrail Parlamentosu Mevzuat İşleri Bakanlar Komitesi tarafından gelecek pazar günü tartışılması bekleniyor. KAN'ın haberinde, bu önlemin, düşman bir ülkenin bayrağının resmi bütçeye dahil olan veya devlet destekli kurumlarda asılmasının yasaklanmasına yönelik bir uygulama olduğu ifade ediliyor.

Politik Arka Plan

Yasa teklifinin, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı Likud Partisi'nden Nissim Vaturi tarafından sunulduğu belirtiliyor. Ülke içerisindeki Arap asıllı İshail vatandaşlarının oranının %20'nin üzerinde olması, bu yasa teklifine yönelik tepkileri artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.