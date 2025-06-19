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İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, İşi Bitir' Pankartı Asıldı

İsrail, ABD Başkanı Trump'a yöneltilen 'Bay Başkan, işi bitir' pankartıyla İran'a yönelik saldırı talebini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 01:26
İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, İşi Bitir' Pankartı Asıldı

İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, İşi Bitir' Pankartı

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılımını sağlamak amacıyla başlatılan kamuoyu kampanyası çerçevesinde dikkat çekici bir adım atıldı. Tel Aviv'de bir otoyol üzerindeki bir binaya asılan pankartta, "Bay Başkan, işi bitir" ifadesi yer alıyor. Pankartta ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ve Amerikan bayrağı da bulunuyor.

Medya organlarına yansıyan haberlere göre, İsrailli yetkililer ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılma ihtimali üzerinde duruyor. Bu çerçevede, İsrail'in Washington'a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılar ile kamuoyu oluşturma çabaları dikkat çekiyor.

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı kapsamlı saldırılar, çatışmaların şiddetini artırdı. Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı dahil olmak üzere birçok üst düzey komutan hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 224 olarak belirlendiği saldırılara İran ordusunun balistik füzelerle yanıt vermesi sonucu ise 24 kişinin öldüğü ve 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İran ile yaşanan bu gerginlik sırasında, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke, İsrail'i kınadı. ABD'nin bu süreçte İran'a yönelik doğrudan bir askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu...

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı fotoğraf Tel Aviv'de dijital panolara yansıtıldı.

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu...

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı fotoğraf Tel Aviv'de dijital panolara yansıtıldı.

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