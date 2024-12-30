DOLAR
35,29 -0,48%
EURO
36,86 -0,42%
ALTIN
2.976,56 -0,68%
BITCOIN
3.297.856,98 0,37%

İsrail'den Kuneytra'da Belediye Binasına Boşaltma Talimatı

İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilindeki belediye binasını boşaltmalarını istedi. Gösterilere müdahale sonucu 3 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:04
İsrail'den Kuneytra'da Belediye Binasına Boşaltma Talimatı

İsrail, Kuneytra İlindeki Belediye Binasının Boşaltılmasını İstedi

İsrail askerleri, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilindeki bir beldeye yönelik baskın düzenleyerek, belediye binasının boşaltılmasını talep etti. Bu müdahale, Suriye topraklarında israilli askerlerin varlığı ve bölgedeki işgalin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşgal Altındaki Belde ve Sivil Protestolar

İsrail ordusu, Baas rejiminin çöküşü sonrası Suriye'nin güneyindeki işgalini sürdürmekte. Kuneytra'nın Beas beldesindeki belediye binasında bulunanlar dışarı çıkarıldı ve görevli askerler bina içinde arama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta, Kuveytra’nın Süveyse köyünde bulunan halk, İsrail’in işgaline karşı gösteri düzenlemişti. Protestolar sırasında, İsrail askerleri kalabalığın üzerine ateş açarak, 3 sivilin yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

27 Kasım itibarıyla şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, İsrail ordusu Suriye topraklarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Rejim ordusuna ait askeri altyapıların imha edilmesi hedeflenirken, Golan Tepeleri’ndeki işgal de genişletilmeye çalışılıyor.

İsrail, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek, başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta olan İsrail, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahlardan arındırılmış alanların sınırlarını belirlemişti.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya İletişim Bakanı ve AB Büyükelçisi, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi
2
Güney Afrika, Mozambik'teki Şiddet Olaylarına Özel Temsilci Gönderdi
3
Almanya'da Sığınmacılar İçin Sınır Dışı Tartışmaları Kızıştı
4
Gazzeli 5 Tutuklu, İsrail Hapishanesinde Hayatını Kaybetti
5
İran, Afganistan'ın Peşdan Barajı İnşaatına Tepki Gösterdi
6
Erzincan'da Yaban Domuzuna İşkence Eden Kaçak Avcılara Yasal İşlem Başlatıldı
7
Çorum'da 990 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?