İsrail'den Kuneytra'da Belediye Binasına Boşaltma Talimatı

İsrail, Kuneytra İlindeki Belediye Binasının Boşaltılmasını İstedi

İsrail askerleri, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilindeki bir beldeye yönelik baskın düzenleyerek, belediye binasının boşaltılmasını talep etti. Bu müdahale, Suriye topraklarında israilli askerlerin varlığı ve bölgedeki işgalin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşgal Altındaki Belde ve Sivil Protestolar

İsrail ordusu, Baas rejiminin çöküşü sonrası Suriye'nin güneyindeki işgalini sürdürmekte. Kuneytra'nın Beas beldesindeki belediye binasında bulunanlar dışarı çıkarıldı ve görevli askerler bina içinde arama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta, Kuveytra’nın Süveyse köyünde bulunan halk, İsrail’in işgaline karşı gösteri düzenlemişti. Protestolar sırasında, İsrail askerleri kalabalığın üzerine ateş açarak, 3 sivilin yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

27 Kasım itibarıyla şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, İsrail ordusu Suriye topraklarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Rejim ordusuna ait askeri altyapıların imha edilmesi hedeflenirken, Golan Tepeleri’ndeki işgal de genişletilmeye çalışılıyor.

İsrail, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek, başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta olan İsrail, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahlardan arındırılmış alanların sınırlarını belirlemişti.