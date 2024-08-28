İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: Bir Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Doğusunda Hava Saldırısı Düzenledi

Baalbek kentinde meydana gelen olayda, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda bulunan Resm el-Hades beldesinde bir seyir halindeki kamyona insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından yayımlanan habere göre, saldırının ardından bir kişi hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

Saldırının Detayları ve Etkileri

Baalbek'in yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde gerçekleşen bu saldırı, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Yerel halk, hava saldırısının endişe verici olduğunu ifade etti.