İsrail'den Sana'ya Hava Saldırısı: Husilere Ait Hedefler Vuruldu

İsrail ordusu Sana'da Husilere yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenledi; İsrailli yetkililer İHA ve silah stoklarının imha edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:05
İsrail ordusu geniş çaplı saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'da birçok noktayı bombaladığı bildirildi. Olayla ilgili bilgiler, Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde yer aldı.

Saldırılar, İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Husilere ait 'askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı' düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırılara çok sayıda savaş uçağı'nın katıldığı ve Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezi'nin hedef alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sana'da Husilere ait çok sayıda hedefin bombalandığını; çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarının imha edildiğini savundu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Hatırlatmak gerekirse, Husiler dün İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve en az 20 kişi yaralanmıştı.

