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İsrail'den UNRWA'ya Kesin İhtar: Tüm Faaliyetler 30 Ocak'ta Sonlanmalı

İsrail, UNRWA'nın Kudüs'teki faaliyetlerini 30 Ocak'a kadar durdurması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 01:36
İsrail'den UNRWA'ya Kesin İhtar: Tüm Faaliyetler 30 Ocak'ta Sonlanmalı

İsrail'den UNRWA'ya Sert Uyarı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın 30 Ocak'a kadar Kudüs'teki tüm faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Danon, bu tarihe kadar ajansın tüm tesislerini boşaltması gerektiğini vurgulayarak, UNRWA'nın süregelen faaliyetlerinin bu bölgedeki durum üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Bu açıklama, İsrail ve UNRWA arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme getirirken, uluslararası toplumda da yankı bulduğu düşünülüyor.

UNRWA'nın Rolü ve Etkisi

UNRWA, uzun yıllardır Filistinli mültecilere çeşitli hizmetler sunan bir kuruluş olarak biliniyor. Danon'un çağrısı, bu kuruluşun geleceği ile ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

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