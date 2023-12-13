İsrail'den yeni hamle: Savaş gemilerini Kızıldeniz'e gönderdi

IDF, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yemen’deki Husi teröristlerine karşı savaş gemileri gönderdik. Bu, savaşta bir ilk. Husiler, İran’ın desteğiyle İsrail’in güvenliğini tehdit ediyor. Biz de onlara gereken cevabı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

IDF, savaş gemilerinin Yemen kıyılarına ulaştığını ve Husilerin denizden saldırı düzenlemesini engellemek için bölgede devriye gezeceğini belirtti. Ayrıca, Husilerin elindeki limanlara ve askeri tesislere de saldırılar düzenlenebileceğini kaydetti.

IDF, Yemen’deki Husilere karşı savaş gemileri göndermesinin nedenini ise Husilerin son dönemde İsrail’e yönelik tehditlerini artırması olarak açıkladı. Husiler, geçen ay İsrail’in Kızıldeniz’deki Eilat limanına saldırı düzenleyeceklerini ve İsrail’in kırmızı çizgilerini aşacaklarını ilan etmişti.

İsrail ile Yemen arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Yemen, İsrail’i tanımayan ve İsrail ile ilişkisi olan ülkelere vize vermeyen Arap ülkelerinden biri. Yemen’de 2014 yılından beri Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, ülkenin kuzeyindeki Sana başta olmak üzere birçok bölgeyi kontrol ediyor.