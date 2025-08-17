DOLAR
İsrail Gazze'de 32 Kişiyi Öldürdü — El-Ehli Baptist Hastanesi Bahçesi İHA ile Hedef Alındı

İsrail'in Gazze saldırılarında 7'si hastane bahçesinde olmak üzere toplam 32 Filistinli hayatını kaybetti; birçok bölge ve insani yardım bekleyenler hedef alındı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 23:24
İsrail Gazze'de 32 Kişiyi Öldürdü — El-Ehli Baptist Hastanesi Bahçesi İHA ile Hedef Alındı

İsrail Gazze'de 32 Kişiyi Öldürdü — El-Ehli Baptist Hastanesi Bahçesi İHA ile Hedef Alındı

GÜNCELLEME - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si El-Ehli Baptist Hastanesi bahçesinde olmak üzere 32 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne İHA saldırısı

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığını bildirdi. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Kuzeybatı ve orta kesimdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesi yakınlarında insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta kesimde, Bureyc Mülteci Kampında sivillerin toplandığı alanın hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü.

Deyr Belah'ın batısındaki Bassa bölgesinde sivillerin toplandığı alan İHA'larla bombalandı; burada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda evi bombalanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

Güneyde Refah'a yönelik saldırılar

İsrail ordusu, Refah'ın batısında zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentinde yardım bekleyenlere yönelik açılan ateş ve saldırılarda ise 13 Filistinli öldürüldü.

Olayla ilgili bilgilerin tamamı hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınmıştır; saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu bildirilmektedir.

