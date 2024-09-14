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İsrail Gazze'nin Kuzeyini Boşaltma Çağrısında Bulundu

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey bölgelerine yönelik saldırı planlarını duyurarak, bölgedeki Filistinlilerin tahliye edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:11
İsrail Gazze'nin Kuzeyini Boşaltma Çağrısında Bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze'nin Kuzeyinde Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde çeşitli bölgeleri hedef alacağını duyurduktan sonra, burada yaşayan Filistinlilerin göç etmesini talep etti. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, Gazze'nin kuzeyindeki El-Manşiye, Şeyh Zayid ve Meşru Beyt Lahiya bölgelerinin boşaltılması gerektiğini belirtti.

Roket Saldırısı İddiaları ve Hedef Bölge

Adraee, Filistinli grupların bu bölgelerden İsrail'e roket atıldığını öne sürerek, 'Belirlenen alan tehlikeli bir savaş bölgesidir, ancak tıbbi tesisler bu tahliye kapsamında değildir.' şeklinde ifadelerde bulundu.

Bugün, Gazze'nin kuzeyinden Askalan kentine iki roket gönderildiği iddia edildi. Bunlardan birinin düştüğü, diğerinin ise imha edildiği aktarıldı.

Zorunlu Göç ve Eşitsizlikler

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinliler sürekli olarak zorla göç etmek zorunda kalıyor. Güvenli bir yer bulamayan aileler, bombardıman korkusuyla bölgeden bölgeye savruluyor.

İsrail'in 'güvenli' olarak tanımladığı yerlerin bile daha sonra tahliye edilmesini istemesi, Filistinlilerin çaresiz durumlarını daha da zorlaştırıyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar neticesinde, bölgedeki her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edilmiştir.

BMGK Raporları ve Yaşam Mücadelesi

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir kez göç etmek zorunda kalıyor. Saldırılardan kaçan aileler, çaresizlik içinde kerpiç veya branda gibi malzemelerle yapılan derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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