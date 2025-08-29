İsrail Gazze'yi 'Tehlikeli Savaş Bölgesi' İlan Etti — 1 Milyon Kişi Hedefte

İsrail Gazze'yi 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etti

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde 'insani arayı' sonlandırdığını bildirerek bölgeyi 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etti.

Askeri karar ve olası etkiler

Açıklamada, ordunun Gazze'nin doğusunda saldırılarını artırdığı ve bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon kişiyi zorla yerlerinden etmeyi hedeflediği vurgulandı. Bu kararın ardından Gazze kentinin ve kuzeyindeki bölümlerin saldırılarına ilişkin yoğunlaşma beklentisi öne çıkıyor.

İşgal planının aşamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde verdiği röportajda, "Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini" söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği kaydedildi.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrasında işgalin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkinci aşama ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının—büyük ölçüde harabeye dönmüş olan—işgalini kapsıyor.

Tarihi arka plan

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Gelişmeler, bölgede zaten hassas olan insani durum ve yerinden edilme risklerini daha da artırıyor.