DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,29%
ALTIN
4.507,37 0%
BITCOIN
4.522.458,92 1,8%

İsrail Gazze'yi 'Tehlikeli Savaş Bölgesi' İlan Etti — 1 Milyon Kişi Hedefte

İsrail ordusu Gazze kentini 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etti; yaklaşık 1 milyon Filistinlinin zorla yerinden edilmesi ve saldırıların yoğunlaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:16
İsrail Gazze'yi 'Tehlikeli Savaş Bölgesi' İlan Etti — 1 Milyon Kişi Hedefte

İsrail Gazze'yi 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etti

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde 'insani arayı' sonlandırdığını bildirerek bölgeyi 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etti.

Askeri karar ve olası etkiler

Açıklamada, ordunun Gazze'nin doğusunda saldırılarını artırdığı ve bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon kişiyi zorla yerlerinden etmeyi hedeflediği vurgulandı. Bu kararın ardından Gazze kentinin ve kuzeyindeki bölümlerin saldırılarına ilişkin yoğunlaşma beklentisi öne çıkıyor.

İşgal planının aşamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde verdiği röportajda, "Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini" söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği kaydedildi.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrasında işgalin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkinci aşama ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının—büyük ölçüde harabeye dönmüş olan—işgalini kapsıyor.

Tarihi arka plan

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Gelişmeler, bölgede zaten hassas olan insani durum ve yerinden edilme risklerini daha da artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
4
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
5
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
6
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
7
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı