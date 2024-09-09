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İsrail Güvenlik Kabinesi Batı Şeria'daki Gerilimi Görüştü

İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria'daki gerilimle ilgili önemli görüşmeler yapmak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 01:20
İsrail Güvenlik Kabinesi Batı Şeria'daki Gerilimi Görüştü

İsrail Güvenlik Kabinesi Toplandı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik kabinesi acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının detayları, İsrail'in devlete ait televizyon kanalı KAN aracılığıyla duyuruldu.

Netanyahu'dan Kritik Açıklamalar

Başbakan Binyamin Netanyahu, toplantının ana gündemi olan Batı Şeria'daki durum hakkında konuştu. Özellikle bazı kabine üyelerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara değindi. Netanyahu, bu baskınların istenmeyen gerilimlere yol açabileceğini vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü Değişmeyecek

Netanyahu, Mescid-i Aksa'daki mevcut statünün korunacağını belirterek, "İsrailli bakanlar, benim onayım olmadan bu tür gerilimler yaratmamalı" dedi. Diğer yandan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla dikkat çekerek uluslararası tepki toplamaya devam ediyorlar.

Filistinlilerin Zarar Görmesi

Uzun süredir devam eden gerilimler sonucunda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askeri operasyonları ve sivil saldırılar sonucu 692 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu durum, bölgedeki gerginliğin ne denli yükseldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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