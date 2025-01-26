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İsrail Hapishanesinden 10 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli: "Bugün Karanlık Mezarlardan Çıktım"

10 yıl İsrail hapishanesinde kalan Filistinli Mahmud Bişarat, zor şartlarını anlattı ve özgürlüğünü kutladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:30
İsrail Hapishanesinden 10 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli: "Bugün Karanlık Mezarlardan Çıktım"

İsrail Hapishanesinden Özgürlüğüne Kavuşan Mahmud Bişarat'ın Duyguları

İsrail hapishanesinde 10 yıl boyunca kalan Mahmud Bişarat, dün serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün karanlık mezarlardan çıktım." dedi.

Tel Aviv'de 2015'te "bıçaklı saldırı düzenlediği" suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Bişarat, hapiste geçirdiği sürede yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlattı. Tubas kentinin Tammun beldesi sakini olan Bişarat, açlık ve baskı ile birlikte tıbbi ihmal gibi sıkıntılarla başa çıkmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Korkusuz, Dayaksız Bir Gün Bile Geçmedi”

7 Ekim 2023’ten bu yana hapishanelerde yaşanan yoğun baskı ve zorluklara dikkat çeken Bişarat, "Bir gün bile tok karna uyumadık. Korkusuz, dayaksız, kırıksız bir gün bile geçmedi. Allah'a şükür bedenimde ciddi kırıklar yaşamadım ama onlarca kardeşimizin vücutlarının her yerinde şiddetli darp sonucu kırıklar oluştu," dedi.

Hapishanelerde Yaşanan Sıkıntılar

Bişarat, İsrail hapishanelerindeki koşulları şöyle özetledi: "Hapishanelerde kötü olmayan hiçbir şey yok. Durum uzun uzun konuşulmayı gerektiriyor. Her anın bir hikayesi, bir acısı var."

Gazze Halkına Mesaj

Filistinli esir halkına da seslenen Bişarat, "Haklarınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehitlerinize Allah'tan rahmet, yaralılarınıza acil şifalar diliyorum. Sizler fedakar insanlarsınız ve devrimin ateşisiniz," ifadelerini kullandı. Özgürlüğünü kutlarken, "Bugün halkımızın arasında olsak da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin tamamı özgür kalmadıkça sevincimiz tamamlanamaz," diyerek kardeşlerinin durumuna da dikkat çekti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan bu süreçte, ilk 42 gün boyunca İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. İlk aşamanın birinci turu kapsamında, Hamas'ın askeri kanadı bölgedeki kurumsal dayanışma ile birlikte bir dizi takas gerçekleştirmiştir.

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