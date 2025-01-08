İsrail Hava Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sonucunda Ölü Sayısı Artıyor

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son hava saldırılarında 29 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Han Yunus'ta Acı Kayıplar

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Gizan Raşvan bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, sivil savunma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Han Yunus'un Manara Mahallesi'ndeki bir araç saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölü ve Yaralılar Gazze Kentinde

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun bölgesinde yapılan hava saldırılarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında kalan 4 kişi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Deyr el-Belah'tan Kayıp Raporları

Orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden gelen bilgiye göre, Bassa bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şucaiyye Mahallesi'nde Yeni Saldırılar

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, Filistin Telekomünikasyon Şirketi'ne ait bir ekibe yönelik saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların da bulunduğu belirtiliyor.

Refah ve Cibaliye'deki Saldırılar Can Aldı

Dün akşam, Refah'ın kuzeyindeki Misbah bölgesine düzenlenen hava saldırısında ölen 3 Filistinlinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca, Cibaliye’deki bir barınma merkezinde yer alan mescide yapılan saldırıda da 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda 45,885 Filistinli hayatını kaybettiğini, 109,196 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bu ölülerin 17,800'ü çocuk, yaklaşık 12,300'ü kadın olarak kaydedildi.

Enkaz altında halen binlerce insanın bulunduğu bildirilirken, sivil altyapı da hedef alınarak büyük tahribatlar yaşanıyor.