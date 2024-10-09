İsrail Hava Saldırısında Gazze'de 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Trajik Hava Saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu ve orta bölgelerinde gerçekleştirilen hava saldırılarında toplam 16 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Olayların detaylarına göre, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin Kızılayı sağlık ekipleri, Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evinin hedef alınması sonucu ailenin 9 üyesinin öldüğünü doğruladı.

Sağlık ekipleri, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerini evin enkazından çıkararak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk etti. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan En-Nusayrat Mülteci Kampı içinde El-Cemel ailesinin evine düzenlenen hava saldırısı sonucunda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti; birçok kişi de yaralandı. Yaralılar da El-Avde Hastanesi'ne taşındı.

Bunların yanı sıra, El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen başka bir hava saldırısı sonucu ise El-Halidi ailesi'ne ait evin hedef alındığı ve burada da biri çocuk olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.