İsrail Hava Saldırısında Ölen 3 Türk Vatandaşı İçin Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşıyla ilgili re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldüğü tespit edilmiştir" denildi.

Ayrıca cenazelerin ülkeye gönderildiği ve otopsi işlemlerinin, vatandaşların nüfusa kayıtlı olduğu illerde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, diğer Cumhuriyet başsavcılıklarından talep edilmiştir" ifadeleri yer aldı.