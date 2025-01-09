İsrail Hükümeti, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Hakkında Bakanları Uyardı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, bakanlara Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimi hakkında yorum yapmamaları yönünde talimat verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:25
İsrail Hükümeti, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Hakkında Bakanları Uyardı

İsrail Hükümetinden Lübnan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Üzerine Uyarılar

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, bakanları Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın cumhurbaşkanı seçimi hakkında yorum yapmamaları konusunda uyardı. Bu direktif, bakanların Lübnan meselelerine karışmamaları gerektiğini vurgulamak amacıyla gönderildi.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayınlanan haberde, Avn'ın cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin "Lübnan'ın içişleri olduğu" ve bu konu hakkında açıklama yapmamalarının istendiği ifade edildi.

Ancak uyarıdan önce, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya üzerinden Avn'ı tebrik eden bir mesaj paylaştı. Saar'ın açıklaması, Lübnan'da iki yılı aşkın süredir devam eden cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Avn'ın mecliste gerçekleştirilen oturumun ikinci turunda 14. cumhurbaşkanı olarak seçilmesine dair bir yanıt niteliği taşıyordu.

Lübnan'daki bu gelişmeler, bölgedeki politik dinamikleri etkilemeye devam ederken, İsrail'in bu tür yorumlardan kaçınma kararı önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

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