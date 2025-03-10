İsrail'in Alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye, Gözaltı Merkezini 'Mezbaha' Olarak Tanımladı

Dr. Husam Ebu Safiyye, Sde Teiman gözaltı merkezini 'mezbaha' olarak tanımlayarak yaşadığı zor koşulları anlattı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:19
İsrail'in Alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye, Gözaltı Merkezini 'Mezbaha' Olarak Tanımladı

İsrail'in Gazze Şeridindeki doktorlarından Dr. Husam Ebu Safiyye, 70 gün süresince alıkonulduğu Kemal Advan Hastanesinin müdürü olarak önemli bir açıklamada bulundu. Ebu Safiyye, Sde Teiman gözaltı merkezini "mezbaha" olarak nitelendirerek, burada maruz kaldığı zulmü ve yaşadığı zor koşulları ortaya koydu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nin verdiği bilgilere göre, avukatı Gayd Kasım, Dr. Ebu Safiyye'yi Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde ziyaret etti. Kasım, Ebu Safiyye'nin Sde Teiman'da yaklaşık 14 gün geçirdiğini ve buradan Ofer Hapishanesine nakledildiğini aktardı. Ofer'de de 25 gün süresince tecrit altında kaldığını belirtmiştir.

Ebu Safiyye'nin Sorgulama Süreci

Kasim, Dr. Ebu Safiyye'nin dönem boyunca ağır bir sorgulama sürecine maruz kaldığını ifade etti. "En uzun sorgulama süreci 13 gün boyunca devam etti. Her bir sorgulama 8 ila 10 saat sürdü. Bu süre zarfında işkenceye, kötü muameleye ve çirkin saldırılara maruz kaldı," diye açıkladı. Ayrıca, Ebu Safiyye'nin oğlu, alıkonulmadan 2 ay önce Gazze'de hayatını kaybetmiş olup, cenazesi geçici olarak Kemal Advan Hastanesi'nin bahçesine defnedilmiştir.

Ayrımcılık ve İzolasyon

Avukat Kasım, Ebu Safiyye'nin kaldığı hapishanede neredeyse tamamen izole bir durumda olduğunu belirtilerek, "Dışarıda neler olup bittiğini, Gazze’deki gelişmeleri bilmiyorlar," ifadesini kullandı. Kendisinin Sde Teiman'daki koşullara dair kullandığı ifadeleri ise oldukça çarpıcı oldu. Ebu Safiyye, orayı kelimenin tam anlamıyla bir mezbaha olarak tanımladı ve "Bu yerde işkence, hak ihlalleri ve açlık, görülmemiş boyutlara ulaşıyor," dedi.

İşkence ve Sınır Tanımayan Muameleler

Kasim, Ebu Safiyye'nin yaşlı tutukluların maruz kaldığı koşulları ve sağlık sorunlarını da paylaştı. "Uzuvları kesilen, gözleri bağlanan tutuklular var?" diyerek, dikkat çektiği noktalar arasında soğuk hava koşulları ve açık kafeslerde tutulmanın da etkisi olduğunu vurguladı.

Televizyondaki Röportaj Sonrası Tecrit

Dr. Ebu Safiyye, İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yaptığı röportaj sonrası yeni bir zulme maruz kaldı. Görüşmenin ardından "hakaret, dayak, şantaj ve işkence"ye tabi tutulduğunu bildirmiştir. Avukat Kasım, Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresinin her seferde uzatıldığını ve hukuki süreçte karşılaştığı zorlukları da aktardı.

İsrail ordusunun, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı biliniyor. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye'nin durumu ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Hastane müdürlüğü görevini sürdüren Dr. Ebu Safiyye'nin elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde İsrail hapishanesinde görüntülenmiştir. Ebu Safiyye, 19 Şubat’ta İsrail’in Kanal 13 Televizyonu ile gerçekleştirdiği röportaj sonrası, yaşadığı tüm bu süreçleri paylaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
2
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
3
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
4
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
5
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
6
İsrailli Bakan Smotrich'ten Boehler'a Hamas İle Görüşme Uyarısı
7
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar