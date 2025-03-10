İsrail'in Alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye, Gözaltı Merkezini 'Mezbaha' Olarak Tanımladı

İsrail'in Gazze Şeridindeki doktorlarından Dr. Husam Ebu Safiyye, 70 gün süresince alıkonulduğu Kemal Advan Hastanesinin müdürü olarak önemli bir açıklamada bulundu. Ebu Safiyye, Sde Teiman gözaltı merkezini "mezbaha" olarak nitelendirerek, burada maruz kaldığı zulmü ve yaşadığı zor koşulları ortaya koydu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nin verdiği bilgilere göre, avukatı Gayd Kasım, Dr. Ebu Safiyye'yi Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde ziyaret etti. Kasım, Ebu Safiyye'nin Sde Teiman'da yaklaşık 14 gün geçirdiğini ve buradan Ofer Hapishanesine nakledildiğini aktardı. Ofer'de de 25 gün süresince tecrit altında kaldığını belirtmiştir.

Ebu Safiyye'nin Sorgulama Süreci

Kasim, Dr. Ebu Safiyye'nin dönem boyunca ağır bir sorgulama sürecine maruz kaldığını ifade etti. "En uzun sorgulama süreci 13 gün boyunca devam etti. Her bir sorgulama 8 ila 10 saat sürdü. Bu süre zarfında işkenceye, kötü muameleye ve çirkin saldırılara maruz kaldı," diye açıkladı. Ayrıca, Ebu Safiyye'nin oğlu, alıkonulmadan 2 ay önce Gazze'de hayatını kaybetmiş olup, cenazesi geçici olarak Kemal Advan Hastanesi'nin bahçesine defnedilmiştir.

Ayrımcılık ve İzolasyon

Avukat Kasım, Ebu Safiyye'nin kaldığı hapishanede neredeyse tamamen izole bir durumda olduğunu belirtilerek, "Dışarıda neler olup bittiğini, Gazze’deki gelişmeleri bilmiyorlar," ifadesini kullandı. Kendisinin Sde Teiman'daki koşullara dair kullandığı ifadeleri ise oldukça çarpıcı oldu. Ebu Safiyye, orayı kelimenin tam anlamıyla bir mezbaha olarak tanımladı ve "Bu yerde işkence, hak ihlalleri ve açlık, görülmemiş boyutlara ulaşıyor," dedi.

İşkence ve Sınır Tanımayan Muameleler

Kasim, Ebu Safiyye'nin yaşlı tutukluların maruz kaldığı koşulları ve sağlık sorunlarını da paylaştı. "Uzuvları kesilen, gözleri bağlanan tutuklular var?" diyerek, dikkat çektiği noktalar arasında soğuk hava koşulları ve açık kafeslerde tutulmanın da etkisi olduğunu vurguladı.

Televizyondaki Röportaj Sonrası Tecrit

Dr. Ebu Safiyye, İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yaptığı röportaj sonrası yeni bir zulme maruz kaldı. Görüşmenin ardından "hakaret, dayak, şantaj ve işkence"ye tabi tutulduğunu bildirmiştir. Avukat Kasım, Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresinin her seferde uzatıldığını ve hukuki süreçte karşılaştığı zorlukları da aktardı.

İsrail ordusunun, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı biliniyor. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye'nin durumu ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Hastane müdürlüğü görevini sürdüren Dr. Ebu Safiyye'nin elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde İsrail hapishanesinde görüntülenmiştir. Ebu Safiyye, 19 Şubat’ta İsrail’in Kanal 13 Televizyonu ile gerçekleştirdiği röportaj sonrası, yaşadığı tüm bu süreçleri paylaşmıştır.