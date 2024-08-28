İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 10 Filistinli Öldü

Geniş Çaplı Saldırılar Batı Şeria'da Sürüyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' operasyonlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Çok sayıda yaralı bulunurken, bazı hastaların durumu kritik.

İsrail Ordusu Hareket Geçti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordunun Batı Şeria'nın kuzey kesiminde ciddi bir operasyon başlattığı bildirildi. Cenin ve Tulkerim şehirlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona savaş helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) da destek verdi.

El-Faria Mülteci Kampı'na Saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca Cenin şehrindeki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ambulanslara Engeller

Tulkerim'de, İzrailli askerlerin hastanelere baskın yaptığı ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engellediği belirtildi. Nur Şems Mülteci Kampı'na da İHA ile saldırı düzenlendi.

Katz'ın Tartışmalı Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, operasyonlarla ilgili olarak son derece tartışmalı açıklamalarda bulundu. Katz, İran’ın sızdırmaya çalıştığı silahlara dikkat çekerek, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına Gazze'deki gibi muamele edilmesi gerektiğini savundu. Bunun, 'her şey için bir savaş' olduğunu ifade ederek, 'kesin bir zafer' hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Değerlendirmeler

7 Ekim'den bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 662 Filistinli’nin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Uzmanlar, İsrail ordusunun yürüttüğü hava saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda, İsrail’in sahadaki hak gasplarının ve yasadışı yerleşim politikalarının sürdüğü, aşırı sağcı politikacıların bu durumu cesaretlendirdiği gözlemleniyor.