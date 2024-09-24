İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 6 Ölü ve 15 Yaralı

Gündemdeki Gelişmeler

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

Hedef Alınan Bölge

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı Hizbullah’ın etkin olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde yer alan bir binanın 4 ve 5. katlarına gerçekleştirildi. Bu olay, İsrail'in son bir hafta içerisinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü hava saldırısı olarak kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin detaylara ve ölü sayısına yer verildi. Açıklamada, saldırılar sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı bilgisi duyuruldu.

Saldırıların Artışı

İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güneyine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Resmi verilere göre, bu saldırılarda en az 558 kişinin hayatını kaybettiği ve 1835 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Özellikle ülkenin güney bölgelerinden Beyrut'a göç hareketliliği gözlemleniyor.

Eğitim ve Barınma Önlemleri

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkede eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, güneydeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere açıldığını duyurdu.

İsrail'deki Etkileri

İsrail'in Hayfa bölgesinde bulunan Rambam Hastanesi, Lübnan'dan gelen roketler sonucunda hafif yaralanan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Nehariye kentinde ise karşılıklı saldırılar neticesinde 9 kişi hafif yaralandı. Haaretz gazetesinin raporuna göre, 22 Eylül tarihinde Aşağı Celile bölgesinde sirenler nedeniyle panik yaşayan bir kişi trafik kazasında hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.