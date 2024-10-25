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İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları Artıyor

İsrail, Beyrut'un güneyine düzenlediği 12 hava saldırısıyla bölgedeki çatışmaları tırmandırdı. 2,593 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 02:25
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 02:25
İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları Artıyor

İsrail'den 12 Yeni Hava Saldırısı

İsrail'in, Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği 12 hava saldırısı, bölgedeki gerilimi artırdı. Lübnan resmi ajansı NNA, Amirkan Mahallesi'nde bir, Hureyk Mahallesi'nde ise iki hava saldırısının hedef alındığını bildirdi.

Tahliye Uyarıları ve Ek Saldırılar

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X platformunda yaptığı tahliye uyarılarının ardından gerçekleşti. Sözcü, Beyrut'un güneyindeki üç bina için yeni tahliye uyarıları yayımlamıştı. Bu uyarıların hemen ardından, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine üç ek hava saldırısı düzenlendi.

İsrail'in Saldırılarının Sonuçları

Yerel basın, Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine arka arkaya düzenlenen söz konusu saldırıların yanı sıra, Israil'in bazı bölgeleri uyarı yapmadan hedef aldığını ve başkente toplamda 12 hava saldırısı düzenlendiğini de aktardı.

Kayıplar ve Yerinden Edilmeler

Hizbullah ile 8 Ekim 2023’den bu yana süregelen çatışmalarda, İsrail ordusu 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 2,593 kişi hayatını kaybetti, 12,119 kişi ise yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık veriyor, ancak İsrail’in çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarında büyük hasar rapor edilmedi.

İsrail’in bombardımanları nedeniyle Lübnan’daki yerinden edilen kişi sayısının 100 binlerce olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgasının devam ettiğini belirten Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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