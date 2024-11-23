İsrail'in Beyrut'ta Gerçekleştirdiği Hava Saldırısında 15 Ölü

İsrail ordusundan Beyrut'a hava saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine gerçekleştirdiği hava saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi ise yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un El-Basta bölgesini hedef aldı. Saldırıda 5 füzeyle vurulan El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bina tamamen yıkılırken çevredeki birçok yapı da hasar gördü.

Şiddetli patlamalar gündemi sarsıyor

Bölgedeki AA muhabiri, ardı ardına gelen şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu bildirdi. Lüban Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 63 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, saldırının ardından hedef alınan alanda pek çok ceset parçasının toplandığını ve DNA testleri ile kimliklerin belirleneceğini ifade etti.

İsrail'in herhangi bir uyarı yapmadan düzenlediği bu saldırının ardından bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.