İsrail'in Beyrut'taki Gazeteci Oteline Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan ve gazetecilerin konakladığı bir otele hava saldırısı düzenledi. Bu talihsiz olay sonucunda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Hasbiya beldesinde gerçekleştirildi. Ancak, saldırıya dair detaylı bilgiler henüz netlik kazanmadı. Ölümler ve Yerel Tepkiler

Bu saldırı, bölgedeki çatışmaların artışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve uluslararası toplumda geniş yankı uyandırması bekleniyor.