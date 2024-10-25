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İsrail'in Beyrut'taki Gazeteci Oteline Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı oteli hedef alan hava saldırısında 3 gazeteci yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 06:17
İsrail'in Beyrut'taki Gazeteci Oteline Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan ve gazetecilerin konakladığı bir otele hava saldırısı düzenledi. Bu talihsiz olay sonucunda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Daha Fazla Bilgi Bekleniyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Hasbiya beldesinde gerçekleştirildi. Ancak, saldırıya dair detaylı bilgiler henüz netlik kazanmadı. Ölümler ve Yerel Tepkiler

Bu saldırı, bölgedeki çatışmaların artışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve uluslararası toplumda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

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