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İsrail'in Dahiye'ye Düzenlediği Üç Hava Saldırısı: Şiddetli Patlamalar ve Yıkım

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine üç şiddetli hava saldırısı düzenledi. Saldırılar çevrede büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:48
İsrail'in Dahiye'ye Düzenlediği Üç Hava Saldırısı: Şiddetli Patlamalar ve Yıkım

İsrail Ordusu'ndan Şiddetli Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıların Hureyk Mahallesi'ni hedef aldığını ve bu saldırıların son derece şiddetli olduğunu bildirdi.

Yıkım ve Hasar

Saldırıların ardından bölgeyi yoğun toz ve duman kaplarken, çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü kaydedildi. Gelen bilgilere göre, saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı, son saldırının ise uyarı yapılmadan bir binaya düzenlendiği ifade edildi.

Saldırının Sonuçları Hakkında Belirsizlik

Öte yandan, saldırıda ölen ya da yaralananlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmamış olması, bölgedeki endişeleri artırmaktadır.

İsrail'den Tehditler ve Uyarılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki tehlikeleri haritalar eşliğinde paylaştı. Adraee, haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürdü ve bu alanlardan en az 500 metre uzağa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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