İsrail'in Etkisi ile Güney Kıbrıs ve ABD Arasındaki Savunma Anlaşması

Güney Kıbrıs ve ABD Savunma Anlaşmasına Dair Son Gelişmeler

Uzmanlar, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının, Amerika'nın Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz'deki askeri ve lojistik faaliyetlerine katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, bu anlaşmanın biçimlenmesinde İsrail politikasının da etkili olduğunu ifade etti.

ABD'nin Kıbrıs'taki Stratejik Pozisyonu

Aslan, ABD'nin GKRY'yi fiili olarak kullanmakta olduğunu ve bu kullanım sıklığının Gazze ile arttığını belirtti. ABD'nin Akdeniz'in doğusundaki gelişmeler sebebiyle bölgedeki varlığını sürdürme arzusunun önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Aslan, Doğu Akdeniz'in stratejik önemine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bölgede konuşlanmak, Gazze'ye erişim ve dünya pazarına ulaşma projeksiyonları bu durumdan etkileniyor."

Kıbrıs'taki ABD Politikaları ve İsrail'in Rolü

Aslan, Kıbrıs meselesinde ABD'nin genellikle Rum tarafını destekleyen bir pozisyon aldığını belirtti. Türk-Amerikan ilişkilerinin dalgalanmasının, ABD'nin bu konudaki politikalarını nasıl etkilediğini de ifade etti. Ayrıca, İsrail'in doğrudan yardım alabileceği en uygun yerin Kıbrıs olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz'in Tarihsel Bağlamı ve Güncel Durumu

Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın tarih boyunca Batı'nın jeopolitik ilgisi altında olduğunu belirtti. Balyemez, ABD Savunma Bakanlığı ile GKRY arasında imzalanan anlaşmanın olası tehlikelerine dikkat çekerek, bu anlaşmanın gelecekte Doğu Akdeniz’deki askeri harekatların meşruiyetini artırma amacına hizmet edebileceğini ifade etti.

Pentagon'dan Açıklamalar

Pentagon tarafından yapılan son açıklamada, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in güvenliği için bu anlaşmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, ABD ve GKRY'nin uluslararası güvenlik endişelerini ele almak için işbirliği taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.