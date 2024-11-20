İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları: 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de çeşitli yaralanmalarla hastanelere sevk edildi.

Cibaliya'da Yaşanan Trajedi

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde düzenlenen bir saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi. Yine tanıkların aktardığına göre, saldırı sonrası 10 kişi enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Beyt Lahiya ve Sabra Mahallesi'nde Bombardıman

İsrail ordusu, Beyt Lahiya beldesine yönelik yoğun bombardıman düzenleyerek, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki evleri hedef aldı. Tıbbi kaynaklar, Gazze'nin güneyinde bulunan Sabra Mahallesi'ndeki bir evin bombalanması sonucunda 1 sivil savunma yetkilisi de dahil olmak üzere 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sivil Savunma Ekiplerine Yönelik Saldırı

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yıkılan evde arama kurtarma çalışmaları yürüten sivil savunma ekiplerine yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Basal, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 87 sivil savunma yetkilisinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İnsani Kriz ve Artan Can Kaybı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, 7 Ekim 2023 itibarıyla çatışmaların derinleşmesiyle birlikte, 43 bin 972 Filistinli yaşamını yitirdi ve 104 bin 8 kişi yaralandı. 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979’u kadın olan bu rakamlar, bölgede yaşanan insani krizi derinleştiriyor.

Uluslararası Tepkiler ve Saldırıların Sürekliliği

Gazze'deki saldırılar sırasında hastane ve eğitim kurumları da hedef alındığından, halkın sığındığı yerler büyük bir tehdit altındadır. Saldırılar sonrası, İsrail ordusu 376'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 799 askerinin kaybını da duyurdu. Tüm bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yaratırken, çatışmaların su yüzüne çıkardığı insani dram her geçen gün artmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.