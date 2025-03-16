İsrail'in Gazze'deki İHA Saldırısında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:59
İsrail'in Gazze'deki İHA Saldırısında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Cuhr ed-Diyk bölgesinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda meydana gelen yaralanmalarla birlikte, birkaç kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu saldırıların İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen gerçekleştiği dikkati çekiyor. İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Öte yandan, 7 Ekim 2023 tarihinden 19 Ocak’a kadar süren dönemde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Bu süreçte 14 bini enkaz altında kaybolanlar arasında olmak üzere, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Gözler önüne serilen durum, hastaneler, evler ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar gibi çok sayıda sivil yapının hedef alındığını gösteriyor. Saldırılar sonucunda, Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edilmiş durumda.

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