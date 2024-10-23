İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 3 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanı
İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Olayın Ayrıntıları
Görgü tanıkları, AA muhabirine verdiği bilgilerde, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu bombaladığını ve o sırada okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu belirtti.
Hastaneye Yeten Yaralılar
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ve yaralıların hastaneye getirildiği ifade edildi.