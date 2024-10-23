DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 3 Ölü

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:15
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 3 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanı

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdiği bilgilerde, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu bombaladığını ve o sırada okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu belirtti.

Hastaneye Yeten Yaralılar

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ve yaralıların hastaneye getirildiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
2
Yunanistan'da Öğretmenler 24 Saatlik Grevde
3
Depresyonu Evde Tedavi Etme İmkanı Sunan Yeni Cihaz
4
Gazze'de Zorla Göç ve İsrail Saldırıları
5
Malatya'da Dur İhtarı: Ehliyetsiz Sürücülere 38 Bin Lira Ceza
6
Podemos Partisi Bütçe Onayı İçin Üç Şart Belirledi
7
Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak