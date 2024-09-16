İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Havadan Saldırıları Devam Ediyor

Havadan düzenlenen saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Sumud Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırının Detayları

Söz konusu saldırıda, 5 Filistinlinin naaşının Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, ikinci bir saldırıda, Refah kentinin Şüheda Caddesi üzerinde traktörle seyir halindeki Filistinlilerin hedef alındığı belirtildi. Bu saldırıda Kişta ailesinden Muhammed ve Nur Hamdan adındaki iki kardeşin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ölü Sayısı Arttı

İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda toplamda 41,226 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bunlar arasında 16,795 çocuğun ve 11,378 kadının bulunduğu, ayrıca 95,413 kişinin yaralandığı ifade edildi.