İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 40 Bine Yaklaşıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlarda can kaybı, 39,929’a yükseldi. Bu süreçte, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre toplam yaralı sayısı ise 92,240’ı buldu.

Son 24 Saat İçindeki Gelişmeler

Gazze'deki son saldırılar, geçtiğimiz 24 saat içinde iki büyük katliamla sonuçlandı. Bu olaylar neticesinde 32 Filistinli daha hayatını kaybetti, 88 kişi de yaralandı.

Enkaz Altında Kayıplar Var

Kazalar ve ölümler dışında, hâlâ bir çok cenazeye ulaşamayan sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu bildirdi.

Durumun ciddiyeti artıyor ve hayatta kalanlar için yardım ulaşması zorlaşıyor. Çatışmaların başlama tarihi olan 7 Ekim’den bu yana, sivil kayıpların yanı sıra insani durum giderek ağırlaşıyor.