DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

İsrail'in Gazze Saldırılarında 52 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 52 sivil hayatını kaybetti; okul ve sivil alanlar hedef alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:30
İsrail'in Gazze Saldırılarında 52 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 52 Filistinli Öldü

GÜNCELLEME - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırılar, Gazze'nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara yöneltilmeye devam ediyor.

Yerel ve hastane kaynaklarına göre kuzeydeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde yerinden edilenlerin sığındığı Amr bin As Okulu bombalandı. Bu saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti; onlarca kişi ise ağır yaralandı.

Aynı bölgedeki Cela Caddesi'nde bir çadırın hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde düzenlenen hava saldırısında bir anne, baba ve iki kızları hayatını kaybetti.

Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanın insansız hava aracıyla vurulduğu ve bu saldırıda bir anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği bildirildi. Aynı hava saldırısında evlerin hedef alındığı, ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde patlayıcılarla onlarca evi havaya uçurduğu, topçu ve hava saldırılarıyla birçok binanın hedef alındığı belirtildi.

Gazze'de ayrıca bir İHA saldırısı sonucu iki kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haberin devamında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyindeki farklı noktalara sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ayrıca 27 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
6
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
7
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası