İsrail'in Gazze Saldırılarında 52 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 52 Filistinli Öldü

GÜNCELLEME - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırılar, Gazze'nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara yöneltilmeye devam ediyor.

Yerel ve hastane kaynaklarına göre kuzeydeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde yerinden edilenlerin sığındığı Amr bin As Okulu bombalandı. Bu saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti; onlarca kişi ise ağır yaralandı.

Aynı bölgedeki Cela Caddesi'nde bir çadırın hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde düzenlenen hava saldırısında bir anne, baba ve iki kızları hayatını kaybetti.

Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanın insansız hava aracıyla vurulduğu ve bu saldırıda bir anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği bildirildi. Aynı hava saldırısında evlerin hedef alındığı, ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde patlayıcılarla onlarca evi havaya uçurduğu, topçu ve hava saldırılarıyla birçok binanın hedef alındığı belirtildi.

Gazze'de ayrıca bir İHA saldırısı sonucu iki kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haberin devamında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyindeki farklı noktalara sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ayrıca 27 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.