İsrail'in Gazze Saldırısı: Sabah Vurularında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırılarda evler, çadırlar ve yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi genelinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenler arasında kadın, çocuk ve yardım bekleyenler bulunuyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Filistinlilerin kaldığı çadırları ve evleri hedef aldığını, insani yardım almak için bekleyenlerin üzerine ateş açıldığını bildiriyor.

Kuzey Gazzede, Gazze kentinin batısında bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Nezle bölgesindeki Halime es-Saadiyye Okulu çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Rimal Mahallesine yönelik İHA saldırısında 1 Filistinli öldü.

Güney Gazze'de, Han Yunus kentindeki Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra açılan ateşte 1 kadın ve 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Güneydeki yardım dağıtım merkezleri çevresinde gerçekleşen saldırılarda 6 Filistinli İsrail ordusunun ateşiyle hayatını kaybetti.

Refah'ta yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 3 kişi daha öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylarla ilgili olarak sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, saldırıların sivil yerleşim alanları ve insani yardım noktalarını hedef aldığını vurguluyor. Bölgedeki yaralıların sayısı ve durumuna ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılmaya devam ediyor.