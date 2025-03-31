İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 41 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney, orta ve kuzey Gazze bölgeleri, İsrail bombalarının hedefi oldu. Saldırılarda sivil toplanma alanları da vurularak büyük bir kayıplara yol açtı.

Han Yunus'taki Saldırılar

Sağlık kaynaklarına göre, Han Yunus kentinin orta kesimlerinde bayram kutlaması için toplanan sivillerin bulunduğu alana yapılan saldırıda 6 kişi öldü ve çok sayıda yaralı var. Bunun yanı sıra, aynı bölgede 2'si çocuk 3 Filistinli, Abesan beldesinde bir evin hedef alınması sonucu yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir çadıra yapılan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 çiftçi yaşamını yitirdi.

Evler ve Sığınaklar Hedef Alınıyor

Gazze Şeridi'nde Mikdad ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken, En-Neccar ailesine ait evin vurulması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un merkezinde gece saatlerinde düzenlenen bir hava saldırısında 6 kişi öldü. Ayrıca, Refah kentinde bir ulaşım aracına yapılan hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Orta ve Kuzey Gazze'deki Saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyüne yönelik saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi ve Zevayide beldesinin batısındaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Gazze'de, Cibaliya'nın kuzeyinde yapılan saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

BM Okuluna Dronlu Saldırı

Ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli bir okulun hedef alındığı dronlu saldırıda 1 çocuk yaralandı. Bu okul, yerinden edilen Filistinlilere sığınak sağlamakta olduğu için dikkat çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 189 kişinin yaralandığını bildirmişti. Son gelişmeler, bölgede artan şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.