İsrail'in Gazze'ye Yapılan Saldırısında Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Saldırı Sonrası Can Kaybı Arttı

Gazze kentinde gerçekleşen bir saldırıda, İsrail ordusu bir apartman dairesini hedef aldı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 3 kişi de yaralandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırının gazetenin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde gerçekleştiğini bildirdi. Saldırı sonrasında ekipler, enkaz altında kalanların bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Saldırının İsrail'e ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Son 10 ayda, bu tür operasyonlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, 40 bini aştığı kaydedildi. Bu durum, bölgedeki insanlık krizinin giderek derinleşmesine yol açmakta.