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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları 10 Filistinlinin Ölümüne Sebep Oldu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:53
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları 10 Filistinlinin Ölümüne Sebep Oldu

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonlarda son olarak 10 Filistinli hayatını kaybetti. Resmi haber ajansı tarafından edinilen bilgilere göre, özellikle Gazze'nin orta ve güney bölgeleri yoğun saldırılara maruz kaldı.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Bombardıman

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusu Ebu Zeyd ailesine ait bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Refah'taki Sivil Hedeflere Vurulan Saldırılar

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kenti yakınlarındaki El-Haşaşin Caddesi’nde, İsrail ordusu sivil bir araca saldırarak 4 Filistinlinin ölümüne sebep oldu. Ayrıca Refah'ın batısında gerçekleştirilen bombardımanlarda birtakım binalar da imha edildi.

Filistinlilerin Yerinden Edilmesi ve Sivil Altyapıya Zarar

Refah'ın El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilere yönelik ateş açıldığı belirtildi. Han Yunus kentindeki çatışmalarda ise 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'de Toplu Kayıplar

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinli sayısının 40,139’u bulduğunun altı çizildi. Bu sayının 16,480’inin çocuk, 10,980’inin kadın olduğu belirtildi. Ayrıca, sivil altyapının da hedef alındığı ve hastanelerle eğitim kurumlarının tahrip edildiği ifade edildi.

Enkaz Altında Kalanlar

Yetkililer, enkaz altında halen binlerce kişinin bulunduğunu aktarıyor. Durumun gittikçe kötüleştiği ve halkın büyük bir çaresizlik içinde olduğu vurgulanıyor.

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