İsrail'in Han Yunus Saldırıları: 129 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırıları Sonucu Hayatını Kaybedenler Arttı

Gazze'deki Filistin yönetimi, İsrail'in Han Yunus kentindeki "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye gerçekleştirdiği bombardımanlar sonucunda son 3 günde 129 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklama ve Bilgiler

Gazze Hükümeti'nin Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırılarda ayrıca 416 kişinin yaralandığı ve 44 kişinin kaybolduğu belirtildi. Yaralılar arasında 100'ünün henüz hastanelere ulaştırılmadığı bilgisi verildi.

Hasar ve İnsanlık Suçları

İsrail saldırıları sonucunda 237 ev ve bina hasar görürken, 22 evin sakinleri içerideyken bombalandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki Selahaddin Caddesi üzerinde hareket eden her hedefi bombaladığı ve yaralılara ile cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Medya Ofisi, İsrail'in zorla yerinden etme ve diğer insanlık suçları işlediğini, bu durumun yüz binlerce hasta, hamile, çocuk ve yaşlı insanın hayatını tehdit ettiğini belirtti. Uluslararası topluma, bu "utancı ve katliamları derhal sonlandırma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli bölge" olarak tanımladığı Han Yunus'un doğu kesimlerine yönelik yoğun bombardımanları sürüyor.