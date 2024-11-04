İsrail'in Kuzeyinde Hava İhlalleri ve Saldırılar Devam Ediyor

İsrail Havadan Saldırılara Maruz Kaldı

İsrail, ülkenin kuzey bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıları duyurdu. Açıklamaya göre, çeşitli bölgelerden gönderilen 8 insansız hava aracından (İHA) 7'sine müdahale edildi. Lübnan'dan ise toplamda 60 füze ve havan mermisi fırlatıldığı ifade edildi.

Bazı İHA'lara Müdahale Edildi

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Batı Celil bölgesinde Lübnan'dan gelen bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi. İsrail ordu radyosuna göre, gönderilen 8 İHA'dan 7'sinin etkisiz hale getirildiği ancak son İHA'nın durumu hakkında bilgi verilmedi.

İHA'ların Hedef Alınması ve Veriler

İsrail İtfaiyesi, "Liman" isimli yerleşim yerinde bir İHA'nın bir binaya isabet ettiğini, ancak can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu. "Irak İslami Direnişi" adlı milis grubunun açıklamasına göre, İsrail’in kuzeyine yönelik İHA saldırıları iki kez tekrarlandı.

Lübnan'dan Yapılan Füze ve Havan Mermisi Atışları

İsrail ordusu ayrıca Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine fırlatılan 60 kompozit füze ve havan mermisinin olduğunu bildirdi. Bu atışların yaklaşık 30'u Yukarı Celil, 30'u ise Batı Celil bölgesine yönlendirildi. Bazı füze ve havan mermilerine müdahele edildiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalar sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, toplamda 3,002 kişi hayatını kaybetti. Bu ölülerin 104'ü çocuk ve 194'ü kadın. Ayrıca, 13,492 kişi de yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırısında öldüğü bildirildi.

İnsani Kriz ve Yerinden Edilme

Bombardımanlar sonucunda Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve çevresindeki güney bölgelerinden büyük bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti 539 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.