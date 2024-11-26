İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını 3,823'e Yükseltti

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 3,823'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son günlerde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralı sayısına dair detaylar paylaşıldı. Yapılan saldırılarda 55 kişinin öldüğü ve 160 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin 960'ını kadın ve çocukların oluşturduğu, ayrıca 222 sağlık çalışanı dahil olmak üzere toplam 3,823 can kaybı olduğu belirtildi. Yaralı sayısının ise 15,859'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ederken, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. 30 Eylül’de ise Lübnan’ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları başlatıldı.

Bu saldırılar nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye sürülen göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.