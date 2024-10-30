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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelttiği saldırılarda ölü sayısı 2 bin 822'ye, yaralı sayısı ise 12 bin 937'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:15
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son günlerdeki çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 165 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son Durum

Yapılan açıklamalara göre, İsrail'in Lübnan saldırıları neticesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 822'ye ulaşırken, yaralıların sayısı ise 12 bin 937 olarak kaydedildi.

Mülteci Durumu

Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

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