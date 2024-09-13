İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Cenazesi

İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinliler Uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas ve Tulkerim şehirlerinde öldürdüğü 10 Filistinli, binlerce kişinin katılımıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze Törenleri ve Kalabalık Katılım

Tulkerim'de gerçekleştirilen 3 gün süren saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Bu kalabalık etkinliklerin ardından, cenaze naaşları Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki mezarlıklara defnedildi.

Tubas'ta Yürek Burkan Anlar

Tubas kentinde de, son 48 saat içinde İsrail askerlerinin saldırılarında hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze düzenlendi. Binlerce Filistinli, Tubas Devlet Hastanesi'nden mezarlığa getirilen 4 kişinin naaşının burada, 1 kişinin ise Tammun kasabasında defnedildiğine tanıklık etti.

Baskı ve Kayıplar

İsrail ordusu, yaklaşık iki gün süren baskınların ardından Tubas kenti ve çevresinden çekilmiş bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan daha önce de çekilen ordunun, bugüne kadar yaptığı baskılarda 10 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen saldırılarda toplamda 703 Filistinli yaşamını yitirdi.