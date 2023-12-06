İsrail'in Skandalları Bitmiyor: '1 Hamaslıya Karşılık 2 Sivil' hesaplaması

CNN International ortaya atılan 1 Hasamlıya karşılık 2 sivilin öldürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili İsrailli yetkiliye sorular yöneltilen programda alınan cevaplar tepkiye yol açtı.

"AFP'ye göre, üst düzey İsrail askeri yetkilileri, Gazze Şeridi'nde başarıyla öldürdüğünüz her Hamas savaşçısına karşı 2 sivili öldürdünüz. Bu, her teröriste 2 sivil demek. Bunu onaylayabilir misiniz?" sorusu yetkiliye yöneltildiğinde karşılığında beklenmeyen bir yanıt geldi.

Haberin doğru olduğunu vurgulayan İsrail sözcüsü, "Haberi doğrulayabilirim ve eğer bu doğruysa rakamlarımızın doğrulanacağını düşünüyorum. Bu oranı, sivilleri canlı kalkan olarak kullanan ve sivil nüfusun içine yerleşmiş bir terör örgütü ile bir ordu arasında kentsel alanda yaşanan herhangi bir çatışmayla karşılaştırırsanız bu oran muazzam. Son derece olumlu ve belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir oran." sözleri ile yeni bir skandala imza attı.

Gazze'deki Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucunda 15 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail ordusu ise ölenlerle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Fransız haber ajansı AFP, bir İsrailli askeri yetkiliden gelen haberlere göre, yaklaşık 5 bin Hamas militanının öldüğünü doğrulama istediğinde, "Rakamlar aşağı yukarı doğru" yanıtını aldı. Gelen açıklamaya göre 15 bin sivilin yaşamanı yitirdiği bölgede 5 binin Hamas militanı olduğu düşünülüyor.