İsrail'in Suriye'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Gündemde

İsrail'in Hava Saldırıları Suriye'yi Vurdu

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Tartus iline bir dizi hava saldırısı düzenlediği iddiaları gündeme geldi. Bu saldırıların, rejime yakın sosyal medya hesapları tarafından dillendirildiği belirtildi.

Bölgedeki Durum

Saldırıların özellikle askeri noktalar üzerinde yoğunlaştığı ve Suriye rejiminin hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği öne sürüldü. Ancak, İsrail ve Şam yönetiminden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Önceki Saldırılarla Karşılaştırma

Geçmişte, 9 Eylül tarihinde de İsrail'in Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki askeri noktalara yönelik 15 hava saldırısı düzenlediği kaydedilmişti. Bu saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Tartus bölgesinde, Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli gruplar ve Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bir arada bulunduğu biliniyor. 2011 yılından bu yana, İsrail'in Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik sıkça hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydediliyor.