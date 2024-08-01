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İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Terör Örgütü İlan Etme Çabası

UNRWA ne için hedef alınıyor? İnas Hamdan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak ilan etme nedenlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:03
İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Terör Örgütü İlan Etme Çabası

UNRWA Nedir?

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kurulduğu 1950 yılından bu yana Filistinli mültecilere insani yardımlar sağlamaktadır. Ajans, günümüzde 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sunarak insani yardım alanında önemli bir konuma sahiptir.

İsrail’in UNRWA’ya Yönelik İddiaları

İsrail, UNRWA’yı "terör örgütü" ilan etme amacı güden üç yasa tasarısını Meclis’te oylamaya sundu. Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, bu gelişmeyi, UNRWA'yı parçalamaya yönelik daha geniş bir kampanyanın parçası olarak değerlendirdi. Hamdan, "UNRWA'nın yok edilmesi, mülteci durumunun ortadan kalkacağını düşünenlerin bir hayali olabilir," dedi.

UNRWA’nın Rolü ve Destekleyen Ülkeler

Hamdan, UNRWA'nın 75 yıldır insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık gibi ülkelerin desteklerini yeniden sağladığını vurguladı. "UNRWA’ya güven duyuluyor ve bu destek bu dönemde her zamankinden daha kritik," ifadelerini kullandı.

İnsani Kriz ve Yardım Faaliyetleri

Hamdan, bölgede sağlık, eğitim ve yiyecek gibi temel hizmetlerin sürekliliğinin engellendiğini, bunun da açlık ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Ekonomik zorlukların arttığını ve insanların gıda kaynaklarına erişiminin güçleştiğini de sözlerine ekledi.

UNRWA’nın Geleceği ve Durumu

UNRWA’nın 74 yıldır Filistinlilere yardım etmeye çalıştığını hatırlatan Hamdan, ajansın tesislerinin sık sık İsrail saldırılarından etkilendiğini ifade etti. Yönetimsel olarak bölgeye gelen yardımların engellendiğini belirten Hamdan, "UNRWA'nın sağladığı hayati malzemelere ihtiyaç var," dedi.

Sorunların Tespiti ve İlerleyen Süreç

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in UNRWA personelinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. Bağımsız İnceleme Grubu, bu iddialara henüz kanıt sunulmadığını bildirdi. İsrail, Doğu Kudüs’teki UNRWA ofislerinin kapatılmasını isteyen taleplerde bulundu. Bunun yanı sıra, ABD ve Almanya gibi ülkeler, iddialar sonrasında finansmanlarını askıya aldı fakat birçok ülke desteklerini yine artırdı.

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